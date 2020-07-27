В Испании число умерших от коронавируса может быть на 60% выше официальных данных - СМИ

Количество умерших от коронавируса в Испании может быть почти на 60% выше, чем официальный показатель в 28 432 человека.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовало испанское издание El Pais, проведя собственное исследование.

Официальное число умерших в стране включает только людей, которым был официально поставлен диагноз коронавирус, а не подозреваемых случаев, которые никогда не проверялись.

Отсутствие широкомасштабного тестирования, особенно на ранних стадиях вспышки, означает, что официальные данные могут недооценивать количество смертельных случаев, как во многих других странах.

Издание собрало данные 17 испанских автономий и добавил число людей, умерших "из коронавирус или подозрения на коронавирус". Таким образом, общее число смертей достигло 44868, что делает Испанию второй страной в Европе с наибольшим количеством жертв после Великобритании.

"Подсчет 17 автономий показывает баланс смертей из-за коронавирус или подозрения на коронавирус (44868) аналогичный тому, который отражен в исследованиях о чрезмерной смертности, проведенных Институтом здоровья Карлоса III (44418), Национальным институтом статистики (44395)) и Испанской ассоциации специалистов и похоронных служб (43985) ", - отмечает издание.

Огромная разница между результатами, представленными 17 общинами и данными Министерства здравоохранения наблюдается в четырех регионах, наиболее пострадавших от эпидемии, где сосредоточено 75% смертей во всей Испании Мадрид, Каталония, Кастилья-Ла-Манча и Кастилия и Леон.

Тысячи смертей, зарегистрированных на этих территориях, произошли в домах престарелых.

В течение первого месяца эпидемии, между 14 марта и 14 апреля, службы здравоохранения были перегружены большим количеством серьезно инфицированных людей, прибывших в больнице, что заставило их пренебрегать пациентами из домов престарелых. Этот факт осложняет расчеты фактической смертности, вызванной пандемией.

Напомним, МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем.