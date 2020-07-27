У Туреччині перекинувся автобус з військовими, є загиблі
Понеділок, 27 липня 2020, 11:09
Щонайменше п'ять турецьких солдатів загинули 27 липня, коли автобус, що перевозив їх, перекинувся в південній провінції Мерсін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
За даними провінційної адміністрації, крім військових, на місці загинув і водій автобуса.
Ще десять людей отримали поранення і були доставлені в місцеву лікарню в районі Мут.
На місці події працюють надзвичайні служби.
Обставини аварії поки не з’ясовані.
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