У Туреччині перекинувся автобус з військовими, є загиблі

Щонайменше п'ять турецьких солдатів загинули 27 липня, коли автобус, що перевозив їх, перекинувся в південній провінції Мерсін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

За даними провінційної адміністрації, крім військових, на місці загинув і водій автобуса.

Ще десять людей отримали поранення і були доставлені в місцеву лікарню в районі Мут.

На місці події працюють надзвичайні служби.

Обставини аварії поки не з’ясовані.