В Турции перевернулся автобус с военными, есть погибшие
Понедельник, 27 июля 2020, 11:09
По меньшей мере пять турецких солдат погибли 27 июля, когда автобус, перевозивший их, перевернулся в южной провинции Мерсин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
По данным администрации провинции, кроме военных, на месте погиб и водитель автобуса.
Еще десять человек получили ранения и были доставлены в местную больницу в районе Мут.
На месте происшествия работают чрезвычайные службы.
Обстоятельства аварии пока неясны.
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