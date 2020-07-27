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В Турции перевернулся автобус с военными, есть погибшие

Понедельник, 27 июля 2020, 11:09

По меньшей мере пять турецких солдат погибли 27 июля, когда автобус, перевозивший их, перевернулся в южной провинции Мерсин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

 

По данным администрации провинции, кроме военных, на месте погиб и водитель автобуса.

Еще десять человек получили ранения и были доставлены в местную больницу в районе Мут.

На месте происшествия работают чрезвычайные службы.

Обстоятельства аварии пока неясны.

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