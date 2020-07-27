В Турции перевернулся автобус с военными, есть погибшие

По меньшей мере пять турецких солдат погибли 27 июля, когда автобус, перевозивший их, перевернулся в южной провинции Мерсин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

По данным администрации провинции, кроме военных, на месте погиб и водитель автобуса.

Еще десять человек получили ранения и были доставлены в местную больницу в районе Мут.

На месте происшествия работают чрезвычайные службы.

Обстоятельства аварии пока неясны.