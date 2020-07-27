Італію накриє хвиля надзвичайної спеки цього тижня

Італія найближчими днями очікує на перший період сильної спеки у цьому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У найближчі дні температура сягне на більшій частині території країни понад 35°C, а на півдні - 40°C.

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Більша частина країни насолоджувалася приємною теплою і сонячною погодою протягом липня. Але найближчими днями гарячі потоки повітря проникнуть з півночі Африки, підвищуючи вологість під час перетину Середземного моря і створюючи спекотні умови в південній Європі.

"Після надзвичайно прохолодної першої частини літа в Італії, починаючи з понеділка, субтропічний антициклон повернеться до Середземномор’я, що означає сильну хвилю спеки на нашому півострові", - сказав метеоролог Андреа Вуоло італійському агентству новин Ansa.

Північноафриканський антициклон викличе різке підвищення температури, особливо в середині тижня, коли очікуються піки у 38-40°C.

У четвер у Римі і Флоренції буде 37°C, в Мілані температура досягне 35°C. Венеція може очікувати відносно прохолодну температуру з 31°C на цьому тижні.