Италию на этой неделе накроет сильная жара

Италию в ближайшие дни ожидает первый период сильной жары в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В ближайшие дни на большей части территории страны температура достигнет более 35°C, а на юге - 40°C.

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Большая часть страны наслаждалась приятной теплой и солнечной погодой в течение июля. Но в ближайшие дни горячие потоки воздуха проникнут с севера Африки, повышая влажность при пересечении Средиземного моря и создавая жаркие условия в южной Европе.

"После чрезвычайно прохладной первой части лета в Италии, начиная с понедельника субтропический антициклон вернется в Средиземноморье, что означает сильную волну жары на нашем полуострове", - сказал метеоролог Андреа Вуоло итальянскому агентству новостей Ansa.

Североафриканский антициклон вызовет резкое повышение температуры, особенно в середине недели, когда ожидаются пики в 38-40°C.

В четверг в Риме и Флоренции будет 37°C, в Милане температура достигнет 35°C. Венеция может ожидать относительно прохладную температуру до 31°C на этой неделе.