Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях триватиме ще 2-3 роки

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що пандемія COVID-19 завдала шкоди її доходам, а обмеження на поїздки призвели до падіння числа пасажирів на 99%, і попередила, що подорожі, швидше за все, залишаться на низькому рівні протягом кількох років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Авіакомпанія, яка в останні роки виросла і стала найбільш завантаженим перевізником регіону, говорить, що цей квартал був найскладнішим в її історії, зі збитками в 185 мільйонів євро. Перевізник описав другу хвилю COVID-19 як свій "найбільший страх".

Обмеження на поїздки призвели до різкого скорочення числа мандрівників: у першому кварталі їх число склало 500 000 осіб в порівнянні з 41,9 мільйона чоловік за аналогічний період минулого року.

Лоукостер очікує, що авіаперевезення в Європі перебуватимуть на низькому рівні в найближчі два-три роки.

Акції Ryanair впали в понеділок на 4%. Ціни на акції інших європейських туристичних і туристичних компаній також впали через побоювання з приводу нових обмежень на поїздки в Європу.

Як повідомлялося, компанія Ryanair закриє свою базу в аеропорту Франкфурт-Хан і, ймовірно, в аеропортах Берлін-Тегель і Дюссельдорф. Закриття заплановано в кінці літа після того, як німецькі пілоти відхилили запропоновані скорочення зарплати.