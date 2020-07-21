Ryanair планує закрити бази у Німеччині після відмови пілотів від скорочення зарплат

Найбільша в світі лоукост-компанія Ryanair закриє свою базу в аеропорту Франкфурт-Хан і, ймовірно, в аеропортах Берлін-Тегель і Дюссельдорф.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закриття заплановано в кінці літа після того, як німецькі пілоти відхилили запропоновані скорочення зарплати.

Ryanair повідомила, що запропонувала скорочення зарплат через наслідки пандемії коронавірусу, точна кількість скорочених робочих місць не називається.

Також наголошується, що проти запропонованої економії проголосувала невелика більшість німецьких пілотів.

"Ми повинні перейти до альтернативних заходів для забезпечення економії, що, на жаль, буде означати закриття баз і звільнення", - повідомила Ryanair в листі німецьким пілотам.

Нагадаємо, Ryanair у літньому графіку 2021 року планує запустити маршрут зі Львова до Пізи та вже відкрив бронювання квитків.

На початку червня Ryanair вже почала виконувати рейси зі Львова до Рима, Бергамо та Болоньї. У літньому графіку 2021 року додадуться рейси до Пізи, Барі, Неаполя, Палермо, Турина та аеропорту Тревізо поруч з Венецією.

Крім того, Ryanair вже літає з Києва до Бергамо, Катанії, Болоньї та Рима, з Одеси – до Бергамо, Болоньї та Рима, а також з Харкова до Бергамо.