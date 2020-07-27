У Франції хочуть заборонити опалювати відкриті тераси

Міністерка екології нового уряду Франції хоче заборонити опалювати простори, які розміщені не у приміщенні, зокрема, відкриті тераси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

На думку міністерки екології Барбари Помпілі, опалення просторів, які розташовані не у приміщенні, як і охолодження влітку, суперечить ідеї про екологічне ставлення до енергоресурсів і призводить до надмірного і невиправданого використання електроенергії.

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Відтак вона ініціюватиме заборону на опалення відкритих просторів, таких як тераси.

"Ідея полягає у тому, щоб покласти край практикам, які є хибними з екологічної точки зору - охолодувати вуличну терасу у літню спеку, та само як на максимальному режимі гріти її взимку просто задля задоволення у комфорті випити свою каву на терасі", - пояснює Барбара Помпілі.

За її словами, запровадження нових правил відкладуть до кінця наступної зими – через те, що зараз заклади мають додаткові труднощі, зумовлені пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Барбара Помпілі стала новою міністеркою екології у новому уряді Франції, після зміни його складу на початку липня. Тоді разом з експрем'єром Едуаром Філіппом з уряду вийшли 5 міністрів, натомість, з'явилися 8 нових.