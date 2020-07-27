Во Франции хотят запретить отапливать открытые террасы

Министр экологии нового правительства Франции хочет запретить отапливать пространства, которые размещены не в помещении, в частности, открытые террасы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

По мнению министра экологии Барбары Помпили, отопление пространств, которые расположены не в помещении, как и охлаждение летом, противоречит идее об экологичном отношении к энергоресурсам и приводит к чрезмерному и неоправданному использованию электроэнергии.

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Поэтому она будет инициировать запрет на отопление открытых пространств, таких как террасы.

"Идея заключается в том, чтобы положить конец практикам, которые являются ложными с экологической точки зрения - охлаждать уличную террасу в летнюю жару и на максимальном режиме греть ее зимой просто ради удовлетворения в комфорте выпить свой кофе на террасе", - объясняет Барбара Помпили.

По ее словам, введение новых правил отложат до конца следующей зимой - из-за того, что сейчас учреждения имеют дополнительные трудности, обусловленные пандемией коронавируса.

Напомним, Барбара Помпили стала новым министром экологии в новом правительстве Франции, после изменения его состава в начале июля. Тогда вместе с экс-премьером Эдуаром Филиппом из правительства вышли пять министров, зато появились восемь новых.