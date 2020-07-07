Вісім "на вхід", п’ятеро "на вихід": у Франції оголосили новий склад уряду

У Франції оголосили новий склад уряду прем’єра Жана Кастекса, який замінив на цій посаді Едуара Філіпа.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

До нового уряду не перейшли п’ятеро міністрів уряду Едуара Філіппа. Також у ньому з’являться 8 нових міністрів.

Міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера замінить на цій посаді Жераль Дарманен.

Міністра юстиції Ніколь Белубе замінить "нове обличчя" – Ерік Дюпон-Моретті, який в адвокатській діяльності прославився великою кількістю виправдувальних вироків для своїх підзахисних. Він раніше не обіймав політичних посад.

Наступницею міністерки праці Мюріель Пеніко стане колишній міністр екологічного переходу Елізабет Борн.

Міністра з питань сільського господарства та продовольства Дідьє Гійома замінить Жюльєн Денорманді, колишній міністр з питань міста та житлового фонду.

Йде з уряду також Сібет Ндіає, яка була речницею. На її посаду заступить Габріель Атталь, колишній держсекретар при міністерстві освіти й молоді.

Важливо зазначити, що незмінним залишився міністр закордонних справ - Жан-Ів Ле Дріан. Для України це дозволяє сподіватися на збереження нинішнього рівня довіри із Францією та Німеччиною і розподілу впливу між ними у нормандському форматі.

Серед восьми нових міністрів, окрім вже згаданого Дюпона-Моретті - міністр екологічного переходу Барбара Помпілі. Вона вже була держсекретарем з питань біорізноманіття, також членкинею партії "Екологія Європи – Зелені" (EELV), а з 2017 року – депутаткою від партії Макрона у місцевій владі.

Міністерство культури очолить Розелін Башело – міністерка екології за часів Жака Шірака та охорони здоров’я – за Ніколя Саркозі, колишня членкиня партії UMP.

Міністром з питань гендерної рівності, різноманітності та рівних можливостей стала Елізабет Морено. У 2012-2019 роках вона була комерційною директоркою європейського відділення компанії Lenovo, а потім – віцепрезиденткою компанії Hewlett-Packard в Африці.

Міністром з питань малого та середнього бізнесу при мінекономіки став Ален Грізе, який до цього протягом 40 років працював у бізнесі та з 2017 року очолював бізнес-асоціацію Union des entreprises de proximité (U2P).

Міністром з питань працевлаштування при міністерстві праці й працевлаштування стала Бріджит Клінкер. До цього вона обіймала політичні посади в департаменті Верхній Рейн.

Надя Ай стала міністеркою з питань міста. Раніше вона працювала у банківській сфері, а в 2017 році стала депутаткою від партії Макрона.

Міністеркою автономії при міністерстві солідарності та праці стала Бріджит Бургіньон. Раніше вона була депутаткою від Па-де-Кале, спершу від Соцпартії, з 2017 – від партії Макрона. В Національній асамблеї працювала в комісії з соціальних питань.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку в п’ятницю перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єром Жана Кастекса, а Едуара Філіппа знову обрали мером Гавра, де він вже обіймав цю посаду у 2010-2017 роках.