В Еврокомиссии выразили сожаление по поводу намерений Польши выйти из Стамбульской конвенции.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии польскому RMF24 сказал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

Он добавил, что присоединение к Стамбульской конвенции было "одним из ключевых приоритетов для действующей Еврокомиссии".

"Уголовное законодательство в странах ЕС должно предусматривать наказание за насилие против женщин", - отметил представитель ЕК.

Напомним, вчера министр юстиции Польши Збигнев Зебро, который представляет меньшую правую партию в правящей коалиции, заявил, что Польша хочет денонсировать Стамбульскую конвенцию.

Зебро сказал, что Польша располагает достаточными правовыми инструментами для защиты жертв насилия в семье и договор нарушает права родителей, требуя от школ обучать детей гендерным вопросам.

В тот же день генсек Совета Европы призвал Польшу не прибегать к такому шагу, а правящая партия "Право и справедливость" отмежевалась от предложения министра юстиции, заявив, что не все члены коалиции высказались за это.

В настоящее время Стамбульская конвенция ратифицирована 21 страной ЕС, включая Польшу.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.