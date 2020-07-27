Польща сподівається на відновлення польсько-української історичної комісії - МЗС Польщі

Польща сподівається на відновлення роботи польсько-української історичної комісії щодо важких питань спільної історії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми підтримуємо вирішення історичних питань між Польщею та Україною, спираючись на правду. Ми би хотіли, щоб відновила роботу історична комісія для дослідження трагічних епізодів нашої спільної історії – щоб вона не була перешодою для наших відносин", - зазначив Яцек Чапутович.

Він додав, що Польща сподівається на підтримку польських шкіл в Україні з боку української держави, так, як і Польща підтримує діяльність українських шкіл у Польщі.