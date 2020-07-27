Польша надеется на возобновление польско-украинской исторической комиссии 

Польша надеется на возобновление работы польско-украинской исторической комиссии по поводу спорных страниц общей истории.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы поддерживаем решение исторических вопросов между Польшей и Украиной, опираясь на правду. Мы бы хотели, чтобы возобновила работу историческая комиссия для исследования трагических эпизодов нашей общей истории - чтобы она не была преградой для наших отношений", - отметил Яцек Чапутович.

Он добавил, что Польша надеется на поддержку польских школ в Украине со стороны украинского государства, так же, как Польша поддерживает деятельность украинских школ в Польше.