В Австрії зафіксували спалах коронавірусу на популярному курорті

На популярних австрійських курортах навколо озера Вольфганзеє зафіксовано спалах коронавірусу, кількість інфікованих за два дні зросла до 62 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Органи охорони здоров'я у Верхній Австрії в понеділок повідомили про 53 інфікованих, у вівторок підтверджено ще 9 випадків.

Вірусний кластер простежується в готелях і барах, а також в одному магазині в місті Санкт-Вольфганг. Він також пов'язаний з пансіоном і місцем для купання і одним з гостьових будинків в місті Штробль.

Вважається, що в центрі спалаху знаходиться група 16-17-річних стажерів в сфері готельного бізнесу, які працювали в цьому районі.

Після спалаху в Санкт-Вольфганг влада провела масове тестування на COVID-19, перевіривши 1183 осіб, включаючи гостей, персонал готелю і місцевих жителів. Влада все ще очікує 38 результатів тестів.

Нагадаємо, 21 липня в Австрії знову посилили низку коронавірусних обмежень, в тому числі ввели обов'язкове носіння масок в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків.

Як відомо, Австрія внесла Україну в "червоний список" із забороною на в'їзд, проте транзит через країну все ще можливий.