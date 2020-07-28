В Австрии зафиксировали вспышку коронавируса на популярном курорте
На популярных австрийских курортах вокруг озера Вольфгангзее зафиксирована вспышка коронавируса, количество инфицированных за два дня выросло до 62 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Органы здравоохранения в Верхней Австрии в понедельник сообщили о 53 инфицированных, во вторник подтверждено еще 9 случаев.
Вирусный кластер прослеживается в гостиницах и барах, а также в одном магазине в городе Санкт-Вольфганг. Он также был связан с пансионом и местом для купания и одним из гостевых домов в городе Штробль.
Считается, что в центре вспышки находится группа 16-17-летних стажеров в сфере гостиничного бизнеса, которые работали в этом районе.
После вспышки в Санкт-Вольфганге власти провели массовое тестирование на COVID-19, проверив 1183 человек, включая гостей, персонал отеля и местных жителей. Власти все еще ждут 38 результатов.
Напомним, с 21 июля в Австрии снова усилили ряд коронавирусных ограничений, в том числе ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков.
Как известно, Австрия внесла Украину в "красный список" с запретом на въезд, однако транзит через страну все еще возможен.