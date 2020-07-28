Столиця Іспанії запроваджує "масковий режим" та обмежить роботу нічних клубів

Мадрид запроваджує "масковий режим" та повертає обмеження на зустрічі і роботу нічних клубів через зростання кількості заражень коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, таке рішення ухвалила місцева влада.

Зобов’язання носити маску поза домом почне діяти з четверга і буде стосуватися як громадських, так і приватних просторів. Маски будуть обов’язковими для усіх, за винятком дітей до 6 років та людей, які вийшли займатися спортом.

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Частково повертають обмеження на зустрічі: у громадських місцях чи вдома у друзів дозволено збиратися компаніями не більше 10 людей.

Також обмежують роботу нічних ресторанів і клубів: їм дозволено працювати до 1:30, нових клієнтів не можна буде впускати після 1-ї години.

У понеділок у регіоні Мадрида підтвердили 138 нових випадків коронавірусу.