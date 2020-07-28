Столица Испании вводит "масочный режим" и ограничит работу ночных клубов

Мадрид вводит "масочный режим" и возвращает ограничения на встречи и работу ночных клубов из-за роста количества заражений коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, такое решение приняли местные власти.

Обязательство носить маску вне дома начнет действовать с четверга и будет касаться как общественных, так и частных пространств. Маски будут обязательными для всех, за исключением детей до 6 лет и людей, которые вышли заниматься спортом.

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Частично возвращают ограничения на встречи: в общественных местах или дома у друзей разрешено собираться компаниями не более 10 человек.

Также ограничивают работу ночных ресторанов и клубов: им разрешено работать до 1:30, новых клиентов нельзя будет впускать после 1 часа.

В понедельник в регионе Мадрид подтвердили 138 новых случаев коронавируса.