Рада ЄС ухвалила пакет заходів у відповідь на дії Китаю в Гонконзі

Рада Європейського союзу ухвалила пакет заходів реагування з приводу закону Китаю про національну безпеку Гонконгу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

В ЄС висловили серйозну стурбованість з приводу закону про національну безпеку Гонконгу, прийнятого Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року.

"Висновки підтверджують підтримку ЄС високого ступеня автономії Гонконгу за принципом "Одна країна, дві системи" та солідарність з жителями Гонконгу, встановлюючи пакет узгоджених заходів реагування в різних сферах", - йдеться у заяві.

Запроваджуються обмеження на експорт до Китаю обладнання та технологій, які можуть використовуватися в Гонконгу для репресій або кібернагляду.

ЄС буде враховувати наслідки законодавства Китаю про національну безпеку при розгляді питань притулку, міграції, віз та політики проживання.

Водночас будуть розширені можливості фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу. ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу.

Рада ЄС закликає до кінця року провести огляд імплементації китайського закону про національну безпеку і впливу пакета заходів реагування ЄС.

Як відомо, законодавчі збори Китаю схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб.

США засудили КНР за "одностороннє нав’язування" Гонконгу нового закону та заявили про можливість запровадження санкцій. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.