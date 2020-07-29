Совет ЕС принял пакет мер в ответ на действия Китая в Гонконге

Совет Европейского союза принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

В ЕС выразили серьезную обеспокоенность по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года.

"Выводы подтверждают поддержку ЕС высокой степени автономии Гонконга по принципу "Одна страна, две системы" и солидарны с жителями Гонконга, устанавливая пакет согласованных мер реагирования в различных сферах", - говорится в заявлении.

Вводятся ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий или кибернаблюдения.

ЕС будет учитывать последствия законодательства Китая о национальной безопасности при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики проживания.

В то же время будут расширены возможности финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга. ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга.

Совет ЕС призывает до конца года провести обзор имплементации китайского закона о национальной безопасности и влияния пакета мер реагирования ЕС.

Как известно, в мае законодательное собрание Китая одобрило закон о национальной безопасности Гонконга, который предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб.

США осудили КНР за "одностороннее навязывание" Гонконгу нового закона и заявили о возможности введения санкций. Китай обвинил США во вмешательстве в его внутренние дела.