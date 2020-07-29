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Франція пригрозила Польщі наслідками через вихід зі Стамбульської конвенції

Середа, 29 липня 2020, 10:37

Польщі можуть загрожувати фінансові втрати, якщо вона вийде з європейського договору про запобігання насильству щодо жінок.

Про це заявив французький міністр у справах Європи Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначив міністр, Польща може отримати "удар по гаманцю" завдяки новим механізмам в бюджеті ЄС, якщо вона вийде з договору.

"Якщо це станеться, то будуть наслідки", - сказав Бон.

Як повідомлялося, 27 липня міністр юстиції Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

На цей час Стамбульську конвенцію ратифікувала 21 країна ЄС.

Раніше генсек Ради Європи закликала Польщу не виходити з договору. Речник Єврокомісії також висловив жаль з приводу можливого виходу Польщі зі Стамбульської конвенції.

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