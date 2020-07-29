Франция пригрозила Польше последствиями из-за выхода из Стамбульской конвенции

Польше могут угрожать финансовые потери, если она выйдет из европейского договора о предотвращении насилия в отношении женщин.

Об этом заявил французский министр по делам Европы Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметил министр, Польша может получить "удар по кошельку" благодаря новым механизмам в бюджете ЕС, если она выйдет из договора.

"Если это произойдет, то будут последствия", - сказал Бон.

Как сообщалось, 27 июля министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

В настоящее время Стамбульская конвенция ратифицирована 21 страной ЕС.

Ранее генсек Совета Европы призвала Польшу не выходить из договора. Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление по поводу возможного выхода Польши из Стамбульской конвенции.