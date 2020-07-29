Внаслідок інциденту з переляканими кіньми в Німеччині постраждали 20 дітей

20 дітей і один дорослий постраждали внаслідок інциденту на конефермі в німецькому місті Аннвайлер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Дві дівчинки у віці 11 і 13 років були поранені настільки сильно, що їх доставили в лікарню на рятувальному вертольоті. Двоє дітей і вихователь потрапили в довколишні лікарні з травмами середньої тяжкості. У 16 дітей легкі поранення.

Пораненим дітям від 10 до 14 років. Ніхто з них не перебуває в смертельній небезпеці, повідомили в поліції.

Нещасний випадок стався на конефермі, де діти проводили канікули. Вони здійснювали кінну прогулянку в лісі, коли тварин щось налякало.

Спочатку з коня впала одна дитина і це викликало своєрідну ланцюгову реакцію. Зазначається, що всі коні були звичні до людей і дітей, зокрема.

Що могло налякати коней, поки невідомо. В лісі де стався інцидент розгорнули рятувальні команди і поліцію.