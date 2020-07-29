В инциденте с испуганными лошадьми в Германии пострадали 20 детей

20 детей и один взрослый пострадали в результате инцидента на конеферме в немецком городе Аннвайлер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Две девочки в возрасте 11 и 13 лет были ранены настолько сильно, что их доставили в больницу на спасательном вертолете. Двое детей и воспитатель попали в близлежащие больницы с травмами средней тяжести. У 16 детей - легкие ранения.

Раненым детям - от 10 до 14 лет. Никто из них не находится в смертельной опасности, сообщили в полиции.

Несчастный случай произошел на конеферме, где дети проводили каникулы. Они были на конной прогулке в лесу, когда животных что-то напугало.

Сначала с лошади упал один ребенок, и это вызвало своеобразную цепную реакцию. Отмечается, что все лошади были привычны к людям и детям в частности.

Что могло напугать лошадей, пока неизвестно. В лесу, где произошел инцидент развернули спасательные команды и полицию.