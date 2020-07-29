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У Боснії від коронавірусу помер міністр

Середа, 29 липня 2020, 12:45

У Боснії і Герцеговині помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич, якого госпіталізували з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на боснійське видання Faktor.

 53-річний Букваревич був госпіталізований через коронавірусну інфекцію 22 липня до клініки у Сараєво у важкому стані.

За кілька днів його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Повідомляється, що останні 24 години він перебував у стабільному стані, але сьогодні його стан різко погіршився.

За інформацією "Балканського оглядача", прем'єр-міністр Боснії Фаділ Новаліч, який був госпіталізований через коронавірус 15 липня, вже вилікувався і сьогодні провів перше після одужання засідання уряду.

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Коронавірус Боснія і Герцеговина
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