В Боснии от коронавируса умер министр

В Боснии и Герцеговине умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич, которого госпитализировали с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Faktor.

53-летний Букваревич был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 22 июля в клинику в Сараево в тяжелом состоянии.

Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.

По информации "Балканського оглядача", премьер-министр Боснии Фадил Новалич, который был госпитализирован с коронавирусом 15 июля, уже вылечился и сегодня провел первое после выздоровления заседание правительства.