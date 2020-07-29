Суд скасував пом’якшення режиму ув’язнення для сепаратистських лідерів Каталонії

Суд у Каталонії скасував пом’якшення режиму ув’язнення щодо п’яти лідерів Каталонії, ув’язнених за сепаратизм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Пенітенціарний суд Каталонії виніс рішення про призупинення "гнучкого" режиму ув’язнення щодо п’яти із дев’яти лідерів Каталонії, ув’язнених за їхню роль у незаконній спробі відділення Каталонії від Іспанії в 2017 році.

Це колишній заступник прем’єра Каталонії Оріол Юнкерас, колишні голови регіональних департаментів Йоакім Форн та Рауль Ромева, а також лідери двох громадських рухів Жорді Квіксарт та Жорді Санчес.

14 жовтня 2019 року Верховний суд Іспанії засудив їх на терміни від 8 до 13 років позбавлення волі, визнавши їх винними у повстанні проти встановленої влади у зв’язку зі спробою відділення регіону від Іспанії у жовтні 2017 року.

На почату липня керівництво в’язниці дозволило застосувати щодо них пом’якшений режим, так званий Grade 3. Він передбачає, що в’язням дозволено декілька днів на тиждень, з понеділка по четвер, вдень виходити за межі в’язниці і повертатися туди лише на ніч.

Це рішення невдовзі ратифікував юридичний департамент уряду Каталонії.

28 липня державні прокурори Барселони оскаржили рішення, заявляючи, що воно фактично змінює і нівелює вирок, винесений Верховним судом. Прокурори також вказали на те, що до Юнкераса та Ромеви цю процедуру застосували до того, як вони відбули четверту частину свого терміну, що є однією з необхідних передумов.

Прокурори, крім того, вказують, що ув’язнені каталонські лідери не змінили позицію щодо власних дій у 2017 році. Зокрема, Юнкерас нещодавно заявляв ЗМІ, що "пишається тим, що зробив".

Ув'язнені мають 3 дні для того, щоб оскаржити рішення. Доки суд розглядатиме апеляцію, їхній режим ув’язнення повернуть до Grade 2, за яким виходити з в’язниці дозволяють не більше 36 днів на рік.

Щодо оскарженого пом'якшення режиму для решти 4 ув’язнених лідерів каталонських сепаратистів, серед яких колишня спікерка парламенту Каталонії Карме Форкаделл, рішення ще мають оголосити.

Ще до того, як до ув’язнених застосували пом’якшений режим Grade 3, їм іноді дозволяли виходити за межі в’язниці для роботи чи піклування про близьких, що передбачено законом.

Наприклад, Юнкерас з 3 березня покидав в’язницю, щоб читати лекції в університеті Манреса, а Карме Форкаделл тричі на тиждень випускали для волонтерської роботи і догляду за матір’ю.