Суд отменил смягчение режима заключения для сепаратистских лидеров Каталонии

Суд в Каталонии отменил смягчение режима заключения для пяти лидеров Каталонии, осужденных за сепаратизм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Пенитенциарный суд Каталонии принял решение о приостановлении "гибкого" режима заключения для пяти из девяти лидеров Каталонии, осужденных за их роль в незаконной попытке отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

Это бывший заместитель премьера Каталонии Ориол Жункерас, бывшие председатели региональных департаментов Жоаким Форн и Рауль Ромева, а также лидеры двух общественных движений Жорди Квиксарт и Жорди Санчес.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании приговорил их к срокам от 8 до 13 лет лишения свободы, признав их виновными в восстании против установленной власти в связи с попыткой отделения региона от Испании в октябре 2017 года.

В начале июля руководство тюрьмы позволило применить к ним смягченный режим, так называемый Grade 3. Он предусматривает, что заключенным разрешено несколько раз в неделю, с понедельника по четверг, днем ​​выходить за пределы тюрьмы и возвращаться туда только на ночь.

Это решение вскоре ратифицировал юридический департамент правительства Каталонии.

28 июля государственные прокуроры Барселоны обжаловали решение, заявляя, что оно фактически меняет и нивелирует приговор, вынесенный Верховным судом. Прокуроры также указали на то, что к Жункерасу и Ромеве эту процедуру применили до того, как они отбыли четвертую часть своего срока, что является одним из условий.

Прокуроры, кроме того, указывают, что заключенные каталонские лидеры не изменили позицию по поводу собственных действий в 2017 году. В частности, Жункерас недавно заявлял СМИ, что "гордится тем, что сделал".

У заключенных есть три дня, чтобы обжаловать решение. Пока суд будет рассматривать апелляцию, режим заключения вернут на уровень Grade 2, по которому выходить из тюрьмы позволяют не более 36 дней в году.

По смягчению режима для остальных четырех заключенных лидеров каталонских сепаратистов, среди которых бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадел, решение еще должны объявить.

Еще до того, как к заключенным применили смягченный режим Grade 3, им иногда позволяли выходить за пределы тюрьмы для работы или заботы о близких, что предусмотрено законом.

Например, Жункерас с 3 марта покидал тюрьму, чтобы читать лекции в университете Манреса, а Карме Форкадел три раза в неделю выпускали для волонтерской работы и ухода за матерью.