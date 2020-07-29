У британському Лідсі для дезінфекції вулиць використають роботів

У британському Лідсі для дезінфекції громадських місць використають роботів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Таке рішення стане частиною випробувань роботів, розроблених у спільному проєкті Університету Лідса, Університету Бірмінгема та Університетського коледжу Лондона.

Зазначені моделі були створені для обстеження ремонту дорожньої інфраструктури, зокрема мостів. Тепер їм додадуть функцію визначення об’єктів у громадському просторі, які потребують дезінфекції (як, наприклад, лавки чи поручні) за допомогою штучного інтелекту та розпилення розчину.

Застосувавши роботів для дезінфекції, розробники хочуть перевірити, наскільки ефективно вони зможуть виконувати цю роботу.

Це має також зменшити ризики зараження коронавірусом для муніципальних прибиральників.

Перші випробування нової функції в адаптованих умовах пройшли успішно, тепер машини випустять на вулиці для автономної роботи.