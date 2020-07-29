В британском Лидсе для дезинфекции улиц используют роботов

В британском Лидсе для дезинфекции общественных мест используют роботов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Такое решение станет частью испытаний роботов, разработанных в общем проекте Университета Лидса, Университета Бирмингема и Университетского колледжа Лондона.

Указанные модели были созданы для обследования и ремонта дорожной инфраструктуры, в частности мостов. Теперь им добавят функцию определения объектов в общественном пространстве, которые нуждаются в дезинфекции (как, например, скамейки или поручни) с помощью искусственного интеллекта и распыления раствора.

Применив роботов для дезинфекции, разработчики хотят проверить, насколько эффективно они смогут выполнять эту работу.

Это должно также уменьшить риски заражения коронавирусом для муниципальных уборщиков.

Первые испытания новой функции в адаптированных условиях прошли успешно, теперь машины выпустят на улицы для автономной работы.