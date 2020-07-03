Гражданина Чехии осудили на три года условно за участие в боевых действиях на Донбассе

Суд города Ческе Будейовице приговорил гражданина Чехии Павла Кафку за участие в вооруженном конфликте на территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

27-летний мужчина в 2015 и 2016 годах служил в рядах армии так называемой "ДНР". По данным обвинения, Кафка прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя. Сначала обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Кафка не признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне боевиков и заявлял, что отправился на Донбасс с целью оказания помощи людям без крыши над головой или работы в больнице.

Судья, однако, обратила внимание на то, что гуманитарная помощь в зоне военного конфликта предоставлялась. Например, там работала чешская организация "Человек в беде".

Кафка был одним из двух подозреваемых, которым в мае прокурор города Праги выдвинул обвинения в участии в боевых действиях против Украины в Донбассе.

Вторым подозреваемым является гражданин Беларуси, постоянно проживающий в Чехии. Сейчас он находится в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений. Его дело будет рассматривать суд Праги.

Напомним, в 2019 году военнослужащего вооруженных сил Чехии осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне русских оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

Суд приговорил Эрика Ешту на три года условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание, что означало фактическое завершение карьеры в чешской армии.

Прокуратура утверждала, что Ешту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у сепаратистов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах.

Ешту заявил, что в Украине просто ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.

Суд вынес условный приговор, считая, что участие Ешту в конкретном террористическом акте не было доказано.