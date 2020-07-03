Німеччина виділить 1 млн євро на підтримку роботи ВООЗ на сході України

Німецький уряд виділить на цей і наступний роки 1 мільйон євро на підтримку роботи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Східній Україні.

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

"У такий спосіб федеральний уряд Німеччини відгукнувся на заклик ВООЗ, яким вона привернула увагу до сфери охорони здоров’я в зоні конфлікту на Сході України, яка залишається в особливо скрутному становищі", - заявили в посольстві.

Зазначається, що завдяки допомозі з Німеччини ВООЗ закуповує і розподіляє життєво важливі медикаменти, вакцини для щеплень, а також витратні і лікувальні медичні матеріали для нужденних осіб, які через конфлікт взагалі не мають доступу до медичного забезпечення і можливості проходити лікування або ж мають його лише у дуже обмеженому обсязі.

"Заходи з допомоги, які реалізуються ВООЗ, дійдуть до людей по обидва боки лінії розмежування і включають медичний супровід та лікування хворих з гострими і хронічними захворюваннями, пацієнтів з посттравматичними розладами, а також заходи з підготовки й підвищення кваліфікації медичного персоналу", - пояснили в посольстві.

Як повідомлялося, Німеччина виділить додаткові 2 млн євро для допоміжних екстрених заходів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).