Германия выделит 1 млн евро на поддержку работы ВОЗ на востоке Украины

Немецкое правительство выделит на этот и следующий годы 1 млн евро на поддержку работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточной Украине.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Германии в Украине.

"Таким образом федеральное правительство Германии откликнулось на призыв ВОЗ, которым организация привлекла внимание к сфере здравоохранения в зоне конфликта на Востоке Украины, остающейся в особо сложном положении", - заявили в посольстве.

Отмечается, что благодаря помощи из Германии ВОЗ закупает и распределяет жизненно важные медикаменты, вакцины для прививок, а также расходные и лечебные медицинские материалы для нуждающихся лиц, которые из-за конфликта вообще не имеют доступа к медицинскому обеспечению и возможности проходить лечение или имеют его только в очень ограниченном объеме.

"Мероприятия по помощи, которые реализуются ВОЗ, приходят к людям по обе стороны линии разграничения и включают в себя медицинское сопровождение и лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями, пациентов с посттравматическими расстройствами, а также меры по подготовке и повышению квалификации медицинского персонала", - объяснили в посольстве.

Как сообщалось, Германия выделит дополнительные 2 млн евро для вспомогательных экстренных мер Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).