Тисячі греків протестували проти планів уряду з регулювання демонстрацій

Тисячі протестувальників зібралися в четвер в центрі Афін проти планів уряду регулювати вуличні демонстрації, які часто викликають заворушення в місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Вуличні протести є основною формою протесту проти політики уряду в Греції, країні, яка все ще відновлюється після глибокої соціально-економічної кризи, що вибухнула в кінці 2009 року і призвела до трьох міжнародних рятувальних операцій на умовах жорсткої економії.

До 3500 членів і прихильників Комуністичної партії Греції зібралися на центральній площі Афін, щоб висловити протест проти законопроєкту, який зараз знаходиться на розгляді парламенту і який, як очікується, буде поставлений на голосування наступного тижня.

Демонстранти тримали плакати, закликаючи відкликати законопроєкт, а інші називали його "гидотою".

Законопроєкт передбачає призначення організатора мітингу, який буде підтримувати зв'язок з поліцією, і вводить обмеження на демонстрацію, якщо число учасників невелике. Він також накладає штрафи на людей, які демонструють насильницьку поведінку, залучаючи організаторів до юридичної відповідальності за будь-яку шкоду або збитки, заподіяні протестувальниками.

"Мета законопроекту - покласти край створеному хаосу", - заявив офіційний представник уряду Стеліос Петсас, додавши, що в травні в Афінах пройшли 80 мітингів.