Від вибуху на фабриці феєрверків у Туреччині постраждали  більше 40 людей

Щонайменше 41 людина постраждала в результаті вибуху на фабриці феєрверків в північно-західній турецькій провінції Сакарія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Вибух стався на фабриці феєрверків у Сакарії 3 липня. На місце події одразу направили пожежників і машини швидкої допомоги. Завод знаходиться далеко від житлових районів.

Губернатор Сакарії Четін Октай Калдирим сказав, що в момент вибуху на заводі працювало від 150 до 200 осіб. За словами губернатора, на складі заводу знаходилося 110 тонн феєрверків.

"Навколо заводу були вжиті всі заходи безпеки. Оскільки це фабрика феєрверків, і вибухи тривають, ми не можемо почати операцію з ліквідації аварії в даний момент", - сказав Калдирим.

Спочатку повідомлялося про щонайменше десять постраждалих, однак пізніше стало відомо про понад 40 постраждалих.

На відео з місця події можна побачити велику грибоподібну хмару диму, що піднімається від фабрики.

Вибух було чути також з інших провінцій.

Тим часом глава турецького Червоного Півмісяця Керем Киник закликав жителів міста неподалік залишатися вдома і закривати вікна і двері, щоб запобігти вдиханню токсичних парів. Киник сказав, що хімічні пари від вибуху можуть негативно вплинути на здоров'я людини.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа і міністр праці і соціальних послуг Зюмрют Зехра Сельчук в даний час знаходяться на шляху до Сакарії за дорученням президента Реджепа Таїпа Ердогана.