От взрыва на фабрике фейерверков в Турции пострадали более 40 человек

По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва на фабрике фейерверков в северо-западной турецкой провинции Сакария.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Взрыв произошел на фабрике фейерверков в Сакарии 3 июля. На место происшествия сразу направили пожарных и машины скорой помощи. Завод находится далеко от жилых районов.

Губернатор Сакарии Четин Октай Калдирим сказал, что в момент взрыва на заводе работало от 150 до 200 человек. По словам губернатора, на складе завода находилось 110 тонн фейерверков.

"Вокруг завода были приняты все меры безопасности. Поскольку это фабрика фейерверков, и взрывы продолжаются, мы не можем начать операцию по ликвидации аварии в данный момент", - сказал Калдирим.

Сначала сообщалось по меньшей мере о десяти пострадавших, однако позже стало известно о более 40 пострадавших.

На видео с места события можно увидеть большое грибовидное облако дыма, поднимающегося от фабрики.

Взрыв было слышно также из других провинций.

Между тем глава турецкой организации Красного Полумесяца Керем Киникам призвал окрестных жителей оставаться дома и закрывать окна и двери, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров. Киникам сказал, что химические пары от взрыва могут негативно повлиять на здоровье человека.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда и социальных услуг Зюмрют Зехра Сельчук в настоящее время находятся на пути к Сакарии по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.