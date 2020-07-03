Президент Франції призначив нового прем’єр-міністра

Президент Франції Еммануель Макрон призначив Жана Кастекса на посаду прем’єр-міністра після відставки Едуара Філіпа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Президент призначив Жана Кастекса прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд" - повідомили в Єлисейському палаці.

Кастекс обіймав посаду мера міста Прад (департамент Східні Піренеї на півдні Франції). У квітні йому також було доручено керувати процесом виходу країни з карантину. Влада позитивно оцінила його успіхи у цій сфері.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку в п’ятницю перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.

Цьому рішенню передували кілька тижнів напружених консультацій щодо визначення "нового шляху" до кінця п'ятирічного терміну Макрона.

Нагадаємо, за підсумками другого туру місцевих виборів, що пройшли у Франції 28 червня, в низці великих міст перемогли представники "зелених" та їхні ліві союзники, що стало ударом для партії президента Еммануеля Макрона.

Детальніше читайте у статті - "Франція позеленіла: які наслідки матиме провал партії Макрона на місцевих виборах"