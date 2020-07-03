Британку, планировавшую теракт в соборе Лондона, приговорили к пожизненному

Поклонница террористической группировки "Исламское государство", которая планировала взорвать собор Святого Павла в Лондоне на Пасху, была приговорена к пожизненному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

36-летняя Сафия Шейх также планировала заложить бомбу в соседнем отеле, а потом взорвать себя в результате теракта смертника в лондонском метро.

Приговорив Шейх к пожизненному заключению, судья постановил, что она должна отсидеть минимум 14 лет.

Когда ее в черном хиджабе привели в камеру в зале суда, она улыбнулась и подняла палец в приветствии, связанном с ИГИЛ.

Шейх ранее признала себя виновной в планировании теракта и распространении террористических материалов.

Она отправила офицерам, которые действовали под прикрытием и притворялись джихадистами, сообщение с фотографией купола собора Святого Павла, сказав, что именно туда она хотела заложить бомбу.

Шейх заявила, что ее главной целью было убить как можно больше людей в результате нападения смертника на собор Святого Павла.

Осужденная родилась в немусульманской семье и приняла ислам в 2007 году.

Она начала следить за экстремистами в интернете и к 2015 году окончательно радикализировалась.