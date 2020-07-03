"Підпільний винахідник" з Молдови заявив, що силовики видали його макети за реальні вертольоти 

Підприємець з Молдови Юрій Чебан, в ангарі якого молдовські правоохоронні органи нібито виявили незаконне виробництво вертольотів, заявив про кампанію очорнення проти нього з боку молдовських силовиків.

Про це Чебан повідомив редакції "Європейської правди" після того, як на сайті було опубліковано новину "У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти".

Молдовські правоохоронці протягом кількох місяців стежили за незаконним виробництвом вертольотів у Криулянському районі та після цього заявили про виявлення понад 10 вертольотів, зовні подібних до моделей Ka-26, які нібито планували експортувати в країни СНД.

Чебан заявив редакції "ЄП", що "деякі молдавські прокурори намагаються підірвати будь-яку ініціативу винаходів і технічних випробувань в сфері легкої цивільної авіації Республіки Молдова".

У відкритому листі, який підприємець надав редакції, Чебан розповів, що в ангарі його родини насправді були об'ємні макети корпусів літальних апаратів, які винахідник використовує для відпрацювання технічних рішень.

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"Відповідально заявляю, що там знаходилися різні макети, зібрані з нуля власноруч технарями-самоучками для відпрацювання технічних рішень, які я патентував і планував продовжувати патентувати для різних фюзеляжів вертольотів… Про серійне виробництво не може бути й мови", - заявив Чебан у листі.

За його словами, у разі успішних технічних випробувань, розробки необхідної технологічної документації, проходження сертифікації їхні вузли та деталі могли б бути використані для виробництва дешевих літальних апаратів.

Він назвав маніпулятивною інформацією з пресрелізу силовиків про те, що серед "підпільних виробників" були жителі Придністров'я, відзначивши, що серед затриманих осіб були жителі різних населених пунктів Молдови.

Чебан також розповів, що розробкою деталей він займався разом з сином і декількома близькими людьми.