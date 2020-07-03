"Подпольный изобретатель" из Молдовы заявил, что силовики выдали его макеты за реальные вертолеты

Предприниматель из Молдовы Юрий Чебан, в ангаре которого молдавские правоохранительные органы якобы обнаружили незаконное производство вертолетов, заявил о кампании очернения, проводимой против него силовиками.

Об этом Чебан сообщил редакции "Европейской правды" после того, как на сайте была опубликована новость "В Молдове разоблачили преступную группу, которая подпольно производила вертолеты".

Молдавские правоохранители в течение нескольких месяцев следили якобы за незаконным производством вертолетов в Криулянском районе и после этого заявили об обнаружении более 10 вертолетов, внешне похожих на модель Ka-26, которые якобы планировали экспортировать в страны СНГ.

Чебан заявил редакции ЕП, что "некоторые молдавские прокуроры пытаются подорвать любую инициативу по изобретениям и техническим испытаниям в сфере легкой гражданской авиации Республики Молдова".

В открытом письме, которое предприниматель направил редакции, Чебан рассказал, что в ангаре его семьи на самом деле были объемные макеты корпусов летательных аппаратов, которые он использует для отработки технических решений.

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"Ответственно заявляю, что там находились различные макеты, собранные с нуля самостоятельно технарями-самоучками для отработки технических решений, которые я патентовал и планировал продолжать патентовать для различных фюзеляжей вертолетов... О серийном производстве не может быть и речи", - заявил Чебан в письме.

По его словам, в случае успешных технических испытаний, разработки необходимой технологической документации, прохождения сертификации их узлы и детали могли бы быть использованы для производства дешевых летательных аппаратов.

Он назвал манипулятивной информацию из пресс-релиза силовиков о том, что среди "подпольных производителей" были жители Приднестровья, отметив, что среди задержанных были жители разных населенных пунктов Молдовы.

Чебан также рассказал, что разработкой деталей он занимался вместе с сыном и несколькими близкими людьми.