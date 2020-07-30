Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Білорусі заявляють, що 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

Затримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко очікує від Росії пояснень

Генсек НАТО відреагував на рішення США відвести частину військ з Німеччини

США виведуть з Німеччини більше військових, ніж планували: половина залишиться в Європі






У США пропонують закон, який унеможливить в’їзд до країни осіб, висланих за шпигунство

Четвер, 30 липня 2020, 08:03

Сенатори-республіканці пропонують проєкт закону, який унеможливить повернення до США осіб, висланих з країни за шпигунство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт закону"Про захист Америки від шпигунів", поданий сенаторами від Республіканської партії Тедом Крузом, Томом Тіллісом, Келлі Лоффлер та Марко Рубіо, дозволить держдепартаменту США відмовляти у видачі віз особам, яких перед тим вислали з країни за шпигунство та крадіжки інтелектуальної власності.

Читайте також
Кого атакує РФ: що показав "російський" звіт британської розвідки

Співавтор законопроєкту Марко Рубіо пояснює, що, згідно з чинним законодавством, особи, обвинувачені США в шпигунстві і вислані з країни, мають можливість негайно подати заяву на отримання візи.

"США повинні вжити всіх заходів, щоб гарантувати безпеку нашої нації. Я пишаюся тим, що приєднуюся до цих двопалатних зусиль з оновлення наших імміграційних законів, щоб заборонити в'їзд в нашу країну тим, хто займається іноземним шпигунством, включно з крадіжкою нашої інтелектуальної власності, і їх родин", - зазначив він.

Зазначається, що у разі необхідності держдепартамент зможе відмовитися від цих обмежень, наприклад, для виконання зобов'язань США за угодою про штаб-квартиру ООН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua