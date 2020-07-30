В США предлагают закон, который сделает невозможным въезд в страну лиц, высланных за шпионаж

Сенаторы-республиканцы предлагают проект закона, который сделает невозможным возвращение в США лиц, высланных из страны за шпионаж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект закона "О защите Америки от шпионов", поданный сенаторами от Республиканской партии Тедом Крузом, Томом Тиллисом, Келли Лоффлер и Марко Рубио, позволит госдепартамента США отказывать в выдаче виз лицам, которых ранее выслали из страны за шпионаж и кражи интеллектуальной собственности.

Соавтор законопроекта Марко Рубио объясняет, что, согласно действующему законодательству, лица, обвиняемые США в шпионаже и высланные из страны, могут подать заявление на получение визы.

"США должны принять все меры, чтобы гарантировать безопасность нашей нации. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этим двухпалатного усилий по обновлению наших иммиграционных законов, чтобы запретить въезд в нашу страну тем, кто занимается иностранным шпионажем, включая кражу нашей интеллектуальной собственности, и их семей ", - отметил он.

Отмечается, что в случае необходимости госдепартамент сможет отказаться от этих ограничений, например, для выполнения обязательств США по соглашению о штаб-квартире ООН.