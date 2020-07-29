У столиці Франції прогнозують аномальну спеку до 40°C

Наступні два дні температура повітря у столичному регіоні Франції може наблизитися до 40°C.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien, про це йдеться в останньому прогнозі метеорологічної служби.

Спершу на четвер та п’ятницю прогнозували максимум 35°C. Тепер очікують, що стовпчик термометра вдень може піднятися до близько 40°C, а в ніч з четверга на п’ятницю не опуститься нижче 21°C.

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Ці денні температурні показники – на майже 15 градусів за Цельсієм вищі за середні для сезону.

Втім, надвечір п’ятниці вже можливі дощі та грози, після чого спека спаде. Наступними днями очікують вже 24°- 28°C.

Нагадаємо, найвищу в історії температуру у Франції зафіксували в липні 2019 року. Загалом в країні це були 46°C, а в Парижі - 42,6°C.

Тоді рекордна спека у червні та липні стала причиною смерті 1435 осіб.

За даними Служби кліматичних змін Коперника (C3S), 2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття - найспекотнішим в історії.