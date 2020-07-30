США восени надішлють до Литви батальйон військових

Восени цього року США знову надішлють батальйон військових до Литви більш, ніж на пів року.

Про це заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"В середині вересня на два тижні прибуде батальйон з Польщі, який проведе короткі навчання в Пабраде (полігон під Вільнюсом. – Ред.), потім буде перерва на кілька тижнів або місяць, і тоді знову планується дислокація, принаймні, основної частини батальйону в Пабраде до кінця червня", – сказав Каробліс.

Вперше американці прислали батальйон в Литву на восьмимісячну ротацію в минулому році – сотні військових США в Пабраде перебували з жовтня по червень.

Каробліс зазначив, що американці оцінили цю дислокацію як "повний успіх", і він став підставою для подальшої роботи.

Міністр оборони деталізував плани США незабаром після того, як секретар з оборони США Марк Еспер повідомив про можливість направити додаткових військових в Балтійські країни у зв'язку зі скороченням контингенту в Німеччині.

Не деталізуючи конкретних сил, Каробліс сказав, що і зараз військові США постійно знаходяться в Литві, проте Литва домагається більшого масштабу, щоб "великим було стримування і оборонний ефект".

"Ми не раз викладали позицію про те, що хочемо, щоб США розглядали Литву як постійне місце дислокації своїх сил", – додав міністр.

Каробліс підкреслив, що Литва повинна інвестувати в інфраструктуру, створюючи умови для дислокації американських військових.

Нагадаємо, міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.

Близько 6400 військових відправлять назад до США, ще близько 5600 будуть передислоковані до інших європейських країн.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи рішення, зазначив, що воно "підкреслює постійну відданість США НАТО і європейській безпеці" та приймалося у тісних консультаціях із союзниками.