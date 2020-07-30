США осенью пришлют в Литву батальон военных

Осенью этого года США снова пришлют батальон военных в Литву более чем на полгода.

Об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"В середине сентября на две недели прибудет батальон из Польши, который проведет короткие учения в Пабраде (полигон под Вильнюсом. - Ред.), потом будет перерыв на несколько недель или месяц, и тогда снова планируется дислокация, по крайней мере, основной части батальона в Пабраде до конца июня", - сказал Кароблис.

Впервые американцы прислали батальон в Литву на восьмимесячную ротацию в прошлом году - сотни военных США в Пабраде находились с октября по июнь.

Кароблис отметил, что американцы оценили дислокацию как "полный успех", и он стал основанием для дальнейшей работы.

Министр обороны детализировал планы США вскоре после того, как секретарь по обороне США Марк Эспер сообщил о возможности направить дополнительных военных в Балтийские страны в связи с сокращением контингента в Германии.

Не уточняя конкретных сил, Кароблис сказал, что и сейчас военные США постоянно находятся в Литве, однако Литва добивается большего масштаба, чтобы "велико было сдерживание и оборонный эффект".

"Мы не раз излагали позицию о том, что хотим, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место дислокации своих сил", - добавил министр.

Кароблис подчеркнул, что Литва должна инвестировать в инфраструктуру, создавая условия для дислокации американских военных.

Напомним, министр обороны США сообщил, что количество американских военных в Германии уменьшится почти на 12 000 из присутствующих 36 000 – это значительно больше, чем было известно ранее.

Около 6400 военных отправят обратно в США, еще около 5600 будут передислоцированы в другие европейские страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение, отметил, что оно "подчеркивает постоянную приверженность США НАТО и европейской безопасности" и принималось в тесных консультациях с союзниками.