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Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі

Четвер, 30 липня 2020, 13:57

З цієї суботи, 1 серпня, Греція знову дозволить круїзні подорожі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це оголосив міністр туризму Харіс Теохаріс.

Круїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірею, Родосу, Іракліо, Волосу, Корфу і Катаколо.

Згодом цей перелік мають розширити, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.

Видання нагадує, що туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. Минулого року країну відвідали близько 33 млн туристів.

Нагадаємо, з учора Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов’язковим, після зростання кількості заражень.

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Греція Туризм Коронавірус
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