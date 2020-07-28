Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска

Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов’язковим, щоб стримати поширення коронавірусу після незначного сплеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Дотепер маски були обов'язковими лише в супермаркетах та в громадському транспорті.

За новими правилами, маски слід носити в приміщеннях комунальних та державних служб, банках, ліфтах, невеликих магазинах, пекарнях, м'ясних крамницях, перукарнях і салонах краси.

Норма набуде чинності з середи, 29 липня.

Греції вдалося стримати поширення COVID-19 до 4227 підтверджених випадків і 202 випадків смерті після раннього введення карантинних заходів.

Нагадаємо, різні європейські країни вводять локальні посилення коронавірусних обмежень через збільшення випадків зараження. Зокрема, бельгійська провінція Антверпен запровадила комендантську годину.

Крім того, Бельгія повернула "масковий режим" у місцях скупчення людей.