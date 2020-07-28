Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Переніс заразу безсимптомно": Лукашенко каже, що перехворів коронавірусом

Курорти "почервоніли": МОЗ змінив правила повернення до України з кількох держав

Ініціатива змін закону про держзакупівлі може зіпсувати саміт Україна-ЄС – віцепрем’єрка

Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для китайських туристів






Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска

Вівторок, 28 липня 2020, 14:09

Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов’язковим, щоб стримати поширення коронавірусу після незначного сплеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Дотепер маски були обов'язковими лише в супермаркетах та в громадському транспорті.

Читайте також
Литва збирається повернути "масковий режим" через зростання кількості заражень

За новими правилами, маски слід носити в приміщеннях комунальних та державних служб, банках, ліфтах, невеликих магазинах, пекарнях, м'ясних крамницях, перукарнях і салонах краси.

Норма набуде чинності з середи, 29 липня.

Греції вдалося стримати поширення COVID-19 до 4227 підтверджених випадків і 202 випадків смерті після раннього введення карантинних заходів. 

Нагадаємо, різні європейські країни вводять локальні посилення коронавірусних обмежень через збільшення випадків зараження. Зокрема, бельгійська провінція Антверпен запровадила комендантську годину

Крім того, Бельгія повернула "масковий режим" у місцях скупчення людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція Коронавірус Карантин
powered by lun.ua