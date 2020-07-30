ЄС вперше ввів санкції за кібератаки проти ГРУ і громадян Росії

Євросоюз вперше ввів санкції за кібератаки, застосувавши їх проти громадян і структур Росії, Китаю і КНДР.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про відповідне рішення у четвер повідомила пресслужба Ради ЄС.

Під санкціями опинилися четверо громадян Росії та Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГУ/ГРУ), сказано в Офіційному журналі ЄС, де рішення вже опубліковане.

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Росіяни, що потрапили у "чорний список", це Алексєй Моренец, Євгеній Серебряков, Олег Сотников і Алексєй Мінін, яких, серед іншого, спіймали в Гаазі, коли вони намагалися зламати комп'ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї. Тоді Нідерланди заявили, що росіяни є співробітниками ГРУ РФ.

"Сьогодні Рада вирішила ввести обмежувальні заходи щодо шести осіб і трьох організацій, відповідальних за різні кібератаки або причетні до них. До них належать спроби кібератак проти ОЗХЗ і кібератаки, широко відомі як "WannaCry", "NotPetya" та "Operation Cloud Hopper", - сказано у повідомленні пресслужби.

Введені санкції включають заборону на поїздки і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати доступ до коштів підсанкційним особам та структурам.

Також під санкції потрапили двоє громадян Китаю і дві структури, пов’язані з Китаєм та КНДР.

У лютому повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти структур, пов'язаних з Росією і Китаєм, а також кількох приватних осіб за кібератаки.

Тоді наголошувалося, що ці заходи можуть стати першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, який зокрема передбачає заборону на в'їзд і заморожування активів.