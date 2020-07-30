ЕС впервые ввел санкции за кибератаки против ГРУ и граждан России

Евросоюз впервые ввел санкции за кибератаки, применив их против граждан и структур России, Китая и КНДР.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", о соответствующем решении в четверг сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Под санкциями оказались четверо граждан России и Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГУ/ГРУ), говорится в Официальном журнале ЕС, где решение уже опубликовано.

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Россияне, попавшие в "черный список", это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которых, среди прочего, поймали в Гааге, когда они пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия. Тогда Нидерланды заявили, что россияне являются сотрудниками ГРУ РФ.

"Сегодня Рада решила ввести ограничительные меры в отношении шести человек и трех организаций, ответственных за различные кибератаки или причастны к ним. К ним относятся попытки кибератак против ОЗХО и кибератаки, широко известные как WannaCry","NotPetya" и "Operation Cloud Hopper", - говорится в сообщении пресс-службы.

Введенные санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять доступ к средствам лицам и структурам со списка.

Также под санкции попали двое граждан Китая и две структуры, связанные с Китаем и КНДР.

В феврале сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также против нескольких частных лиц из-за кибератак.

Тогда отмечалось, что эти меры могут стать первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, который в частности предусматривает запрет на въезд и замораживание активов.