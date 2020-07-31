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Глави МЗС "Люблінського трикутника" зустрінуться восени в Україні

П'ятниця, 31 липня 2020, 11:06

Наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника", утвореного цього місяця Польщею, Литвою та Україною, відбудеться восени в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба розповів на брифінгу у Києві 31 липня.

"Ми домовилися з польським і литовським колегами про те, що наступна зустріч міністрів відбудеться в Україні вже восени цього року", - сказав Кулеба. 

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Він підкреслив, що це перший міжнародний формат, який Україна створює на західному векторі з часів незалежності. 

"Зазвичай ми приєднуємось до вже існуючих форматів, а тут виступаємо з лідерських позицій", - сказав міністр. 

Нагадаємо, у вівторок, 28 липня, Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника".

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Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, це новий формат, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

В рамках "Люблінського трикутника" міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.

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