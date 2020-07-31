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Главы МИД "Люблинского треугольника" встретятся осенью в Украине

Пятница, 31 июля 2020, 11:06

Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника", образованного в этом месяце Польшей, Литвой и Украиной, состоится осенью в Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба рассказал на брифинге в Киеве 31 июля.

"Мы договорились с польским и литовским коллегами, что следующая встреча министров состоится в Украине уже осенью этого года", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что это первый международный формат, который Украина создает на западном векторе со времен независимости.

"Обычно мы присоединяемся к уже существующим форматам, а здесь выступаем с лидерских позиций", - сказал министр.

Напомним, во вторник, 28 июля, Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника".

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Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, это новый формат, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

В рамках "Люблинского треугольника" министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров.

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